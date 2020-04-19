Праздничные пасхальные богослужения в большинстве храмов Украины прошли без нарушений, зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина, составлено три админпротокола, открыто одно уголовное производство.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает пресс-служба Нацполиции.

Всего праздничные богослужения проводились в 13 658 храмах во всех регионах государства. Публичную безопасность и порядок обеспечивали 26,5 тысячи полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

«Участие в богослужениях приняли почти 130 000 граждан. И сегодня мы можем говорить о том, что граждане проявили правовое сознание и прислушались к нашим призывам соблюдать карантина. Впрочем, в течение суток зафиксированы случаи присутствия более 10 верующих в храмах, в том числе без средств индивидуальной защиты в 19-ти культовых сооружениях на территории 13-ти областей. Полицейские составили три административных протокола и начали друг уголовное производство. Остальные материалы тщательно изучается для принятия законного решения. Полиция продолжает работать в усиленном режиме», — сообщил Игорь Клименко.

Ранее сообщалось, что ночью в Киеве священники Свято-Введенского храма Украинской православной церкви Московского патриархата провели крестный ход, в котором участвовало около полсотни человек. Участники хода были без масок и средств защиты.

Отметим, что в Пасхальную ночь в храмах Николаева обошлось без столпотворений.

Также в ОГА проверили, как в церквях Николаева в карантин проходит богослужение — прихожане в масках и соблюдают дистанцию.

Настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла в микрорайоне Матвеевка в Николаеве протоиерей Виталий Парасич совершил объезд микрорайона, чтобы освятить пасхальные корзины местных жителей, которые предпочли не идти на ночную службу в церковь в связи с карантином.