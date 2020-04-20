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В Николаевской области вчера, 19 апреля, дважды горели жилые дома — полицейские устанавливают причины возгораний.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
19 апреля поступило сообщили о пожаре частного жилого дома на улице Набережная села Лупарево в Витовском районе Николаевской области. Выяснилось, что дом загорелся примерно полчаса назад, но заметили пожар поздно, поэтому его площадь составляла 40 м2. Совместными усилиями в 4:35 пожар локализовали, а в 6:49 ликвидировали. Удалось предотвратить распространение огня на хозяйственное здание, баню и гараж.
Также, в 23:50 поступило сообщение о том, что горит дом на улице Хомченко села Михайловка в Новоодесском районе. В 00:28 спасатели локализовали пожар, в 1:34 ликвидировали на площади 50 м2.
Причины обоих пожаров устанавливаются, обстоятельства выясняют сотрудники правоохранительных органов. Всего в тушении привлекалось 3 единицы техники 11 человек.
Напомним, что вчера, 19 апреля, в Николаевской области дважды горела хвойная подстилка на общей площади около 10 тысяч м2.
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В Николаевской области вчера, 19 апреля, дважды горели жилые дома — полицейские устанавливают причины возгораний.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
19 апреля поступило сообщили о пожаре частного жилого дома на улице Набережная села Лупарево в Витовском районе Николаевской области. Выяснилось, что дом загорелся примерно полчаса назад, но заметили пожар поздно, поэтому его площадь составляла 40 м2. Совместными усилиями в 4:35 пожар локализовали, а в 6:49 ликвидировали. Удалось предотвратить распространение огня на хозяйственное здание, баню и гараж.
Также, в 23:50 поступило сообщение о том, что горит дом на улице Хомченко села Михайловка в Новоодесском районе. В 00:28 спасатели локализовали пожар, в 1:34 ликвидировали на площади 50 м2.
Причины обоих пожаров устанавливаются, обстоятельства выясняют сотрудники правоохранительных органов. Всего в тушении привлекалось 3 единицы техники 11 человек.
Напомним, что вчера, 19 апреля, в Николаевской области дважды горела хвойная подстилка на общей площади около 10 тысяч м2.