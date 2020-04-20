Вчера, 19 апреля, в Николаевской области дважды горела хвойная подстилка на общей площади около 10 тысяч м2.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 15:24 поступило сообщение о пожаре хвойной подстилки на территории ГП «Николаевское лесное хозяйство». Спасатели и сотрудники лесхоза совместными усилиями ликвидировали пожар на площади 500 м2.

В этот же день пожар был и на территории Сыровского лесного урочища во Врадиевском районе. Здесь пожар хвойной подстилки на площади 9000 м2 ликвидировали работники ГП «Врадиевское лесное хозяйство».

Всего в тушении обоих возгораний привлекалось 4 единицы техники и 14 человек.

Учитывая, что по области и в Николаеве высокая пожарная опасность (5 класс), значительная вероятность пожаров в экосистемах. Особенно когда их провоцируют люди, пренебрегая и нарушая правила пожарной безопасности при посещении лесопарковых зон.

Напомним, что по состоянию на 7 утра понедельника в Житомирской области продолжается тушение отдельных очагов пожаров на территории двух лесничеств, в зоне отчуждения в Киевской области – на территории пяти лесничеств.