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Вчера, 19 апреля, в Николаевской области дважды горела хвойная подстилка на общей площади около 10 тысяч м2.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
В 15:24 поступило сообщение о пожаре хвойной подстилки на территории ГП «Николаевское лесное хозяйство». Спасатели и сотрудники лесхоза совместными усилиями ликвидировали пожар на площади 500 м2.
В этот же день пожар был и на территории Сыровского лесного урочища во Врадиевском районе. Здесь пожар хвойной подстилки на площади 9000 м2 ликвидировали работники ГП «Врадиевское лесное хозяйство».
Всего в тушении обоих возгораний привлекалось 4 единицы техники и 14 человек.
Учитывая, что по области и в Николаеве высокая пожарная опасность (5 класс), значительная вероятность пожаров в экосистемах. Особенно когда их провоцируют люди, пренебрегая и нарушая правила пожарной безопасности при посещении лесопарковых зон.
Напомним, что по состоянию на 7 утра понедельника в Житомирской области продолжается тушение отдельных очагов пожаров на территории двух лесничеств, в зоне отчуждения в Киевской области – на территории пяти лесничеств.
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Вчера, 19 апреля, в Николаевской области дважды горела хвойная подстилка на общей площади около 10 тысяч м2.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
В 15:24 поступило сообщение о пожаре хвойной подстилки на территории ГП «Николаевское лесное хозяйство». Спасатели и сотрудники лесхоза совместными усилиями ликвидировали пожар на площади 500 м2.
В этот же день пожар был и на территории Сыровского лесного урочища во Врадиевском районе. Здесь пожар хвойной подстилки на площади 9000 м2 ликвидировали работники ГП «Врадиевское лесное хозяйство».
Всего в тушении обоих возгораний привлекалось 4 единицы техники и 14 человек.
Учитывая, что по области и в Николаеве высокая пожарная опасность (5 класс), значительная вероятность пожаров в экосистемах. Особенно когда их провоцируют люди, пренебрегая и нарушая правила пожарной безопасности при посещении лесопарковых зон.
Напомним, что по состоянию на 7 утра понедельника в Житомирской области продолжается тушение отдельных очагов пожаров на территории двух лесничеств, в зоне отчуждения в Киевской области – на территории пяти лесничеств.