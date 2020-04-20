В Министерстве внутренних дел Украины была создана специальная группа по противодействию поджогам, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу, где возник пожар.

Об этом написал в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

— Конечно, полиция уже занимается этим и другими инцидентами. Создал специальную группу МВС, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу, - написал Арсен Аваков.

Министр сообщил, что в воскресенье во время вечернего мониторингового облета в Чернобыльской зоне обнаружили 4 «феномена» на площади около 100 метров. Он опубликовал фото пылающего очага в лесу. Он отметил, что эти очаги удалось быстро потушить.

Также он рассказал, что сейчас хвойная и лестная подстилки уязвимы для огня и это возможность для «негодяев и провокаторов» подпортить жизнь в стране.

— Чудовищно сухая зима – уровень воды в экосистеме ушел вниз на 1.5-2 метра. Лесная, особенно хвойная подстилка легко уязвима для пожара. Высохли торфяники и это – особая проблема. И все это, конечно, возможность для негодяев и провокаторов. Кто-то хочет подпортить жизнь в стране, кто-то спрятать огнем свои грязные делишки. Мы это очень ясно все понимаем. И мириться не намерены – и принимаем меры. Прошу всех, кто располагает хоть какой-то информацией – позвоните в полицию, - написал Арсен Аваков.

Министр пообещал, что виновные в поджогах точно попадутся и штрафом не отделаются.

Напомним, что по состоянию на 7 утра понедельника в Житомирской области продолжается тушение отдельных очагов пожаров на территории двух лесничеств, в зоне отчуждения в Киевской области – на территории пяти лесничеств.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранительные органы рассматривают несколько причин возникновения лесных пожаров в северных регионах Украины.