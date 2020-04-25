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В Братском районе на Николаевщине на ходу загорелся автомобиль Volvo XC60.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Так, в 11:24 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре автомобиля Volvo XC60, за пределами села Высокая Гора. На место направили дежурное отделение 10-й государственной пожарно-спасательной части.
Во время движения водитель заметил дым из-под капота автомобиля и остановился посмотреть что случилось. Благодаря тому, что у мужчины был исправный огнетушитель, он самостоятельно ликвидировал пожар до прибытия пожарных 10-й ГПСЧ.
Напомним, в селе Лысая Гора в Первомайском районе загорелся грузовик MAN, пожар начался в моторном отсеке водитель пытался сам потушить возгорание но не смог.
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В Братском районе на Николаевщине на ходу загорелся автомобиль Volvo XC60.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Так, в 11:24 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре автомобиля Volvo XC60, за пределами села Высокая Гора. На место направили дежурное отделение 10-й государственной пожарно-спасательной части.
Во время движения водитель заметил дым из-под капота автомобиля и остановился посмотреть что случилось. Благодаря тому, что у мужчины был исправный огнетушитель, он самостоятельно ликвидировал пожар до прибытия пожарных 10-й ГПСЧ.
Напомним, в селе Лысая Гора в Первомайском районе загорелся грузовик MAN, пожар начался в моторном отсеке водитель пытался сам потушить возгорание но не смог.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов