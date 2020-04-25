В Братском районе на Николаевщине на ходу загорелся автомобиль Volvo XC60.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Так, в 11:24 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре автомобиля Volvo XC60, за пределами села Высокая Гора. На место направили дежурное отделение 10-й государственной пожарно-спасательной части.

Во время движения водитель заметил дым из-под капота автомобиля и остановился посмотреть что случилось. Благодаря тому, что у мужчины был исправный огнетушитель, он самостоятельно ликвидировал пожар до прибытия пожарных 10-й ГПСЧ.

Напомним, в селе Лысая Гора в Первомайском районе загорелся грузовик MAN, пожар начался в моторном отсеке водитель пытался сам потушить возгорание но не смог.