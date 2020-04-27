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По состоянию на 10 утра 27 апреля в Николаевской области выявлен 1 новый подтвержденный случай COVID-19 — всего 116 больных.
Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Всего зарегистрировано 116 подтвержденных случаев COVID-19, из них медицинских работников - 32.
Из всех 116 подтвержденных случаев по месту жительства:
Умерло всего от последствий COVID-19 два человека, выздоровели всего четыре человека.
Всего обследовано методом ПЦР - 1887 человек, из них выявлено положительных: с подозрением на COVID-19 - 12; больных пневмонией - 7; контактных лиц - 97.
За минувшие сутки обратилось или выявлено 2 человека с подозрением на COVID-19, которым назначено амбулаторное лечение.
Всего зарегистрировано или выявлено лиц с подозрением на COVID-19 - 378; госпитализировано за весь период - 152 человек; предназначенное амбулаторное лечение - 226 человек.
По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10 утра 27 апреля 2020 на стационарном лечении находится 24 человека, больных COVID-19 или с подозрением, из них: в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 22, из них 13 больных и 9 с подозрением; в других инфекционных стационарах - 2 человека, из них 1 больной и 1 с подозрением.
Напомним, что в Украине состоянием на 9:00 27 апреля зафиксировано 9009 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.
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По состоянию на 10 утра 27 апреля в Николаевской области выявлен 1 новый подтвержденный случай COVID-19 — всего 116 больных.
Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Всего зарегистрировано 116 подтвержденных случаев COVID-19, из них медицинских работников - 32.
Из всех 116 подтвержденных случаев по месту жительства:
Умерло всего от последствий COVID-19 два человека, выздоровели всего четыре человека.
Всего обследовано методом ПЦР - 1887 человек, из них выявлено положительных: с подозрением на COVID-19 - 12; больных пневмонией - 7; контактных лиц - 97.
За минувшие сутки обратилось или выявлено 2 человека с подозрением на COVID-19, которым назначено амбулаторное лечение.
Всего зарегистрировано или выявлено лиц с подозрением на COVID-19 - 378; госпитализировано за весь период - 152 человек; предназначенное амбулаторное лечение - 226 человек.
По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10 утра 27 апреля 2020 на стационарном лечении находится 24 человека, больных COVID-19 или с подозрением, из них: в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 22, из них 13 больных и 9 с подозрением; в других инфекционных стационарах - 2 человека, из них 1 больной и 1 с подозрением.
Напомним, что в Украине состоянием на 9:00 27 апреля зафиксировано 9009 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов