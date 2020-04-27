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В Украине состоянием на 9:00 27 апреля зафиксировано 9009 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 398 случаев;
Волынская область - 254 случая;
Днепропетровская область - 310 случаев;
Донецкая область - 52 случая;
Житомирская область - 351 случай;
Закарпатская область - 375 случаев;
Запорожская область - 204 случая;
Ивано-Франковская область - 761 случай;
Кировоградская область - 337 случаев;
Киев - 1220 случаев;
Киевская область - 570 случаев;
Львовская область - 358 случаев;
Луганская область - 29 случаев;
Николаевская область - 115 случаев;
Одесская область - 240 случаев;
Полтавская область - 173 случая;
Ровенская область - 522 случая;
Сумская область - 95 случаев;
Тернопольская область - 612 случаев;
Харьковская область - 196 случаев;
Херсонская область - 88 случаев;
Хмельницкая область - 72 случая;
Черновицкая область - 1375 случаев;
Черкасская область - 267 случаев;
Черниговская область - 35 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 апреля 2020 года в Центр поступило 647 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 25489 сообщений о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.
Кроме того как сообщает Центр общественного здоровья среди заболевших 614 детей и 1749 медиков. На амбулаторном лечении находится 6 тысяч 176 пациентов, из них 490 детей и 1 тысяча 455 медработников. Всего нуждались в госпитализации 2 тысячи 833 человека, из них 124 ребенка и 294 медика.
На аппарате искусственной вентиляции легких находится 110 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 220 человек, из них 116 мужчин и 104 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 864 пациентов уже выздоровели, из них 169 медиков, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Напомним, 26 апреля, в Украине за сутки было зафиксировано 492 новых случая коронавирусного заболевания. Всего состоянием на 9:00 в Украине 8617 больных COVID-19.
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В Украине состоянием на 9:00 27 апреля зафиксировано 9009 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 398 случаев;
Волынская область - 254 случая;
Днепропетровская область - 310 случаев;
Донецкая область - 52 случая;
Житомирская область - 351 случай;
Закарпатская область - 375 случаев;
Запорожская область - 204 случая;
Ивано-Франковская область - 761 случай;
Кировоградская область - 337 случаев;
Киев - 1220 случаев;
Киевская область - 570 случаев;
Львовская область - 358 случаев;
Луганская область - 29 случаев;
Николаевская область - 115 случаев;
Одесская область - 240 случаев;
Полтавская область - 173 случая;
Ровенская область - 522 случая;
Сумская область - 95 случаев;
Тернопольская область - 612 случаев;
Харьковская область - 196 случаев;
Херсонская область - 88 случаев;
Хмельницкая область - 72 случая;
Черновицкая область - 1375 случаев;
Черкасская область - 267 случаев;
Черниговская область - 35 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 апреля 2020 года в Центр поступило 647 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 25489 сообщений о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.
Кроме того как сообщает Центр общественного здоровья среди заболевших 614 детей и 1749 медиков. На амбулаторном лечении находится 6 тысяч 176 пациентов, из них 490 детей и 1 тысяча 455 медработников. Всего нуждались в госпитализации 2 тысячи 833 человека, из них 124 ребенка и 294 медика.
На аппарате искусственной вентиляции легких находится 110 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 220 человек, из них 116 мужчин и 104 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 864 пациентов уже выздоровели, из них 169 медиков, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Напомним, 26 апреля, в Украине за сутки было зафиксировано 492 новых случая коронавирусного заболевания. Всего состоянием на 9:00 в Украине 8617 больных COVID-19.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов