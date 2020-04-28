В селе Новопетровка Новоодесского района мужчина получил ожоги из-за неосторожности при работе с паяльной лампой.

Об этом сообщиил в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Так, сегодня, 28 апреля в 10:45 на линию «101» поступила информация о пожаре на территории частного домовладения по улице Петра Могилы в селе Новопетровка Новоодесского района. По сигналу на место выехали дежурное и резервное отделение 21 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

По приезду выяснилось, что в результате неосторожности при эксплуатации паяльной лампы загорелось помещение гаража, мужчина получил ожоги. Спасатели выкатили на улицу автомобиль, который находился внутри, но его спасти не удалось.

Однако спасателям удалось не допустить уничтожения огнем летней кухни, на перекрытия которой, успел перекинуться огонь.

Пострадавший мужчина каретой скорой помощи госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

В 11:15 пожар на площади 80 квадратных метров локализован, в 13:20 - ликвидирован. К тушению привлекалось 4 человека, 2 единицы техники ГСЧС.

Напомним, сегодня, 28 апреля, при пожаре, возникшем в частном доме в Первомайске, погибли двое людей.