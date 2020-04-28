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Сегодня, 28 апреля, в пожаре, возникшем в частом доме в Первомайске, погибли двое людей. Причиной возникновения огня называется неосторожность при курении.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
в 9:42 поступила информация о пожаре в частном жилом доме на улице Урицкого в Первомайске. Об этом спасателям сообщили соседи. Стало известно, что в помещении могут находиться люди.
По указанному адресу прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части. Во время оперативной разведки в разных комнатах были обнаружены тела двух мужчин, по предварительным данным 1960 и 1978 годов рождения.
Спасатели в 10:00 пожар площадью 30 м2 локализовали, а в 10:36 - ликвидировали, вероятная причина — неосторожность при курении.
К тушению от ГСЧС привлекались 7 человек, 2 единицы пожарно-спасательной техники. Обстоятельства выясняются сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, что сегодня, 28 апреля, в Николаевской области во время движения по трассе загорелось авто «Renault Megane».
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Сегодня, 28 апреля, в пожаре, возникшем в частом доме в Первомайске, погибли двое людей. Причиной возникновения огня называется неосторожность при курении.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
в 9:42 поступила информация о пожаре в частном жилом доме на улице Урицкого в Первомайске. Об этом спасателям сообщили соседи. Стало известно, что в помещении могут находиться люди.
По указанному адресу прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части. Во время оперативной разведки в разных комнатах были обнаружены тела двух мужчин, по предварительным данным 1960 и 1978 годов рождения.
Спасатели в 10:00 пожар площадью 30 м2 локализовали, а в 10:36 - ликвидировали, вероятная причина — неосторожность при курении.
К тушению от ГСЧС привлекались 7 человек, 2 единицы пожарно-спасательной техники. Обстоятельства выясняются сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, что сегодня, 28 апреля, в Николаевской области во время движения по трассе загорелось авто «Renault Megane».