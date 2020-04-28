На Днепропетровщине сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачила незаконную схему присвоения государственных средств, выделенных на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Установлено, что в течение 2015-2017 годов между Министерством обороны Украины, в лице руководителя одного из центральных управлений Вооруженных сил Украины в Киеве, и коммерческой структурой Кривого Рога был заключен ряд договоров. Коммерсантам была предоставлена «протекция» в рамках соглашений на поставку МО смазочных средств на общую сумму свыше 33 миллионов гривен, которые изготавливаются подрядчиком по собственным техническим условиям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работники правоохранительных органов задокументировали, что коммерсанты поставили в Вооруженные силы Украины смазочные материалы существенно более низкой категории качества, чем указано в условиях закупки, и соответственно значительно дешевле.

Несмотря на несоответствие условиям качества продукции, поставщики внесли в официальную документацию заведомо ложные сведения о реальной стоимости материалов. Установлено, что только в рамках выполнения одного из соглашений коммерсанты причинили государственным интересам убытки в размере более 1 миллиона гривен, что подтверждено соответствующими экспертизами.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения бюджетных денег на сумму свыше 10 миллионов гривен, выделенных на покупку средств индивидуальной защиты для работников «Донецкой железной дороги» АО «Укрзалізниця».