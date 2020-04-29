Мэр города Нетешин Хмельницкой области, где зафиксировали девять случаев заражения коронавирусом, в том числе у двух сотрудников Хмельницкой АЭС, написал заявления на УПЦ Московского патриархата в полицию и СБУ.

Об этом городской голова Александр Супрунюк сообщил в интервью изданию «Є».

«Первые случаи были обнаружены в субботу и одна из женщин — сотрудница Хмельницкой АЭС. И проблемно то, что она имела доступ к местам общего пользования, где работает именно оперативный персонал. Уже отобрано 119 образцов контактных лиц на исследование. Это 75 сотрудников атомной электростанции, 24 врача и 17 контактных лица. Эти образцы мы отправили вчера. А в воскресенье мы отправили образцы тех контактных, которые обнаружили в субботу», — рассказал Александр Супрунюк.

Мэр сообщил, что в лаборатории подтвердили три случая коронавируса: у священника, диакона и врача, которые тесно контактировали после пасхальных обрядов. Также у трех членов семьи священника подтвердили COVID-19.

«К сожалению, жена священника, у которой подтвердили коронавирусную инфекцию, работает на Хмельницкой АЭС. Сейчас по всем этим людям определяем контактных лиц, а это большой объем работы. Ведь только по первым двум лицам мы вынуждены были проверять более тысячи контактных. Я обратился к людям через социальные сети, чтобы все кто был на богослужении, чтобы обратились к своим семейным врачам», — пояснил он.

Он заявил, что будет обращаться в правоохранительные органы об открытии уголовного производства о массовом заражении.

«Я уже подписал на СБУ и полицию заявление о совершении уголовного преступления. В течение всего периода предпраздничных и праздничных дней систематически самая большая проблема была со священниками Московского патриархата, которые игнорировали наши мероприятия, саботировали их, грубо себя вели, угрожали. Довольно странное и неадекватное, мне кажется, поведение... Сейчас все контакты, которые есть, связанные с церковью Московского патриархата, кроме первого случая. Хотя эта женщина привезла болезнь из Шумского района, где она уже заболела и есть подозрение, что в Почаевской лавре», — пояснил городской голова.

Напомним, российский послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, у которого обнаружили COVID-19, умер после попытки самоубийства.

Ранее сообщалось, что в Киево-Печерской лавре, которая находится в ведении УПЦ МП, коронавирусной инфекцией заразились все священники, в том числе и настоятель.