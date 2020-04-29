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Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала схему масштабного хищения государственных лесных ресурсов в Закарпатской области.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По предварительным оценкам, незаконная вырубка леса нанесла государству почти 14 миллионов гривен ущерба.
Правоохранители установили причастность должностных лиц госпредприятия «Хустское лесоисследовательское хозяйство» и Ужанского национального природного парка в масштабных вырубках леса на вверенных им территориях лесного фонда.
Во время обысков дома и на рабочих местах фигурантов дела правоохранители изъяли вещественные и документальные доказательства вырубок.
Оперативники спецслужбы также блокировали незаконную деятельность служащих государственного предприятия «Брустурянское лесоохотничье хозяйство». Руководитель предприятия незаконно изменил границы земельных участков, что привело к выводу из государственной собственности земель площадью почти 6 гектаров.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье пограничники обнаружили незаконную вырубку леса.
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Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала схему масштабного хищения государственных лесных ресурсов в Закарпатской области.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По предварительным оценкам, незаконная вырубка леса нанесла государству почти 14 миллионов гривен ущерба.
Правоохранители установили причастность должностных лиц госпредприятия «Хустское лесоисследовательское хозяйство» и Ужанского национального природного парка в масштабных вырубках леса на вверенных им территориях лесного фонда.
Во время обысков дома и на рабочих местах фигурантов дела правоохранители изъяли вещественные и документальные доказательства вырубок.
Оперативники спецслужбы также блокировали незаконную деятельность служащих государственного предприятия «Брустурянское лесоохотничье хозяйство». Руководитель предприятия незаконно изменил границы земельных участков, что привело к выводу из государственной собственности земель площадью почти 6 гектаров.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье пограничники обнаружили незаконную вырубку леса.