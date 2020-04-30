Вооруженные формирования РФ 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации нарушили обязательства о прекращении огня и 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил. 29 апреля противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие... Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевую травму», — говорится в сообщении.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Верхнеторецкое, Новомихайловка, Павлополь, Гнутово, Старогнатовка, Тарамчук, Авдеевка, Марьинка, Новотошковское, Орехово, Новозвановка.

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного боевика НВФ и не менее двух ранили.

«С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», — подытожили в штабе ООС.

Напомним, вооруженные формирования РФ, действующие на востоке Украины, во вторник, 28 апреля, обстреляли окрестности населенного пункта Золотое-4.