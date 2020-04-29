Вооруженные формирования РФ, действующие на востоке Украины, во вторник, 28 апреля, обстреляли окрестности населенного пункта Золотое-4.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили взятые на себя обязательства и обстреляли окрестности населенного пункта Золотое-4. Открыв огонь из жилых кварталов оккупированного Золотого-5, захватчики подвергли опасности мирных граждан, проживающих вблизи линии соприкосновения», — сказано в сообщении.

Отмечается, вчера 28 апреля, в результате вражеского огня было повреждено три жилых дома.

«К счастью, никто не пострадал», — добавили в штабе.

Ранее сообщалось, что на территории Донецкой и Днепропетровской областей сотрудники правоохранительных органов обнаружили военную технику, арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.