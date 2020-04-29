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Вооруженные формирования РФ, действующие на востоке Украины, во вторник, 28 апреля, обстреляли окрестности населенного пункта Золотое-4.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
«Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили взятые на себя обязательства и обстреляли окрестности населенного пункта Золотое-4. Открыв огонь из жилых кварталов оккупированного Золотого-5, захватчики подвергли опасности мирных граждан, проживающих вблизи линии соприкосновения», — сказано в сообщении.
Отмечается, вчера 28 апреля, в результате вражеского огня было повреждено три жилых дома.
«К счастью, никто не пострадал», — добавили в штабе.
Ранее сообщалось, что на территории Донецкой и Днепропетровской областей сотрудники правоохранительных органов обнаружили военную технику, арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
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Вооруженные формирования РФ, действующие на востоке Украины, во вторник, 28 апреля, обстреляли окрестности населенного пункта Золотое-4.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
«Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили взятые на себя обязательства и обстреляли окрестности населенного пункта Золотое-4. Открыв огонь из жилых кварталов оккупированного Золотого-5, захватчики подвергли опасности мирных граждан, проживающих вблизи линии соприкосновения», — сказано в сообщении.
Отмечается, вчера 28 апреля, в результате вражеского огня было повреждено три жилых дома.
«К счастью, никто не пострадал», — добавили в штабе.
Ранее сообщалось, что на территории Донецкой и Днепропетровской областей сотрудники правоохранительных органов обнаружили военную технику, арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.