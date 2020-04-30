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На территории фермы в селе Васильевка на Николаевщине загорелся автомобиль ВАЗ 2102.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Так, 29 апреля в 9:33 на пункт связи 8 государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ 2102 и соломы на территории фермы в селе Васильевка Березанского района.
— По прибытию установлено, что огнем охвачено транспортное средство и из-за порывистого ветра пожар распространился по соломе на площадь 100 квадратных метров дежурный караул ликвидировал пожар в 12:10. Огнем уничтожен автомобиль и 4 тонны соломы. На месте работала одна единица техники и пять человек, - сказано в сообщении.
Напомним, на Николаевщине спасатели ночью 27 апреля два раза выезжали тушить пожары в частном секторе, в одном из пожаров погибли четыре коровы.
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На территории фермы в селе Васильевка на Николаевщине загорелся автомобиль ВАЗ 2102.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Так, 29 апреля в 9:33 на пункт связи 8 государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ 2102 и соломы на территории фермы в селе Васильевка Березанского района.
— По прибытию установлено, что огнем охвачено транспортное средство и из-за порывистого ветра пожар распространился по соломе на площадь 100 квадратных метров дежурный караул ликвидировал пожар в 12:10. Огнем уничтожен автомобиль и 4 тонны соломы. На месте работала одна единица техники и пять человек, - сказано в сообщении.
Напомним, на Николаевщине спасатели ночью 27 апреля два раза выезжали тушить пожары в частном секторе, в одном из пожаров погибли четыре коровы.