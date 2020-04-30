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На Николаевщине за сутки пожарные потушили пять пожаров, которые возникали в частном секторе.
Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Отмечается, что горели частные жилые дома в Николаеве и Новом Буге, хозяйственные постройки - во Врадиевке и селе Ивановка Врадиевского района, в Березнеговатом горела летняя кухня.
— Подразделениями Главного управления ГСЧС Украины ликвидировали все пожары, травмированных и пострадавших нет. К тушению привлекалось 7 единиц техники и 28 человек. Дополнительно на местах работали сотрудники полиции, - сказано в сообщении.
Напомним, на ферме в селе Васильевка на Николаевщине загорелся автомобиль ВАЗ 2102.
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На Николаевщине за сутки пожарные потушили пять пожаров, которые возникали в частном секторе.
Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Отмечается, что горели частные жилые дома в Николаеве и Новом Буге, хозяйственные постройки - во Врадиевке и селе Ивановка Врадиевского района, в Березнеговатом горела летняя кухня.
— Подразделениями Главного управления ГСЧС Украины ликвидировали все пожары, травмированных и пострадавших нет. К тушению привлекалось 7 единиц техники и 28 человек. Дополнительно на местах работали сотрудники полиции, - сказано в сообщении.
Напомним, на ферме в селе Васильевка на Николаевщине загорелся автомобиль ВАЗ 2102.