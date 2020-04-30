На Николаевщине за сутки пожарные потушили пять пожаров, которые возникали в частном секторе.

Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Отмечается, что горели частные жилые дома в Николаеве и Новом Буге, хозяйственные постройки - во Врадиевке и селе Ивановка Врадиевского района, в Березнеговатом горела летняя кухня.

— Подразделениями Главного управления ГСЧС Украины ликвидировали все пожары, травмированных и пострадавших нет. К тушению привлекалось 7 единиц техники и 28 человек. Дополнительно на местах работали сотрудники полиции, - сказано в сообщении.

Напомним, на ферме в селе Васильевка на Николаевщине загорелся автомобиль ВАЗ 2102.