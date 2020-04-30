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Сегодня, 30 апреля, около 15:20, в Вознесенском районе Николаевской области на автодороге Т-1511 «Братское — Вознесенск» перевернулся автомобиль Mercedes-Benz.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
«В салоне машины находились двое человек, один из которых погиб на месте происшествия. Второй, с явными признаками алкогольного опьянения, существенно не пострадал. Кто из мужчин был за рулем, выясняется», — говорится в сообщении.
Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть»).
Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются. Полиция просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, обратиться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области по телефонам 050-013-01-48 или 102.
Напомним, 1 апреля на трассе М-14 «Одесса-Николаев» возле села Красное Березанского района Николаевской области произошла смертельная авария с участием автомобиля Fiat Doblo и грузовика.
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Сегодня, 30 апреля, около 15:20, в Вознесенском районе Николаевской области на автодороге Т-1511 «Братское — Вознесенск» перевернулся автомобиль Mercedes-Benz.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
«В салоне машины находились двое человек, один из которых погиб на месте происшествия. Второй, с явными признаками алкогольного опьянения, существенно не пострадал. Кто из мужчин был за рулем, выясняется», — говорится в сообщении.
Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть»).
Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются. Полиция просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, обратиться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области по телефонам 050-013-01-48 или 102.
Напомним, 1 апреля на трассе М-14 «Одесса-Николаев» возле села Красное Березанского района Николаевской области произошла смертельная авария с участием автомобиля Fiat Doblo и грузовика.