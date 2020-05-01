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В селе Прибужское Витовского района вчера, 30 апреля, загорелась хозпостройка, спасателям удалось уберечь от огня расположенный рядом жилой дом.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Николаевской области.
Так, в 13:57 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре хозяйственного здания на улице Шевченко в селе Прибужское. На место направлено отделение 5 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. В 15:05 спасатели ликвидировали пожар. Причина пожара - баловство детей с огнем.
От ГСЧС к тушению привлекалось 1 единица техники, 3 человека.
Yfgjvybv? dчера, 30 апреля, в результате поджога в Матвеевке выгоорели 3 гектара камыша.
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В селе Прибужское Витовского района вчера, 30 апреля, загорелась хозпостройка, спасателям удалось уберечь от огня расположенный рядом жилой дом.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Николаевской области.
Так, в 13:57 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре хозяйственного здания на улице Шевченко в селе Прибужское. На место направлено отделение 5 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. В 15:05 спасатели ликвидировали пожар. Причина пожара - баловство детей с огнем.
От ГСЧС к тушению привлекалось 1 единица техники, 3 человека.
Yfgjvybv? dчера, 30 апреля, в результате поджога в Матвеевке выгоорели 3 гектара камыша.