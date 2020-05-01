Вчера, 30 апреля, в результате поджога в Матвеевке сгорели 3 гектара камыша.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Тушить пожар выезжал дежурный караул 1 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Причиной возгорания спасатели назвали умышленный поджог.

— Спасатели напоминают - сжигание растительных остатков является нарушением действующего законодательства. Будьте крайне осторожны! При высоком классе пожарной опасности и при наличии ветра, огонь быстро распространяется на значительную площадь. Не провоцируйте возгорания в экосистемах региона, - сказано в сообщении.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 13 апреля повысила штрафы за загрязнение воздуха, вырубку лесов и сжигание растительности.

Штрафы за загрязнение атмосферного воздуха (статья 241 Уголовного кодекса) увеличиваются с 100-200 до 1800-3600 необлагаемых минимумов (от 30 600 гривен до 61 200 гривен).

Штрафы за уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем или иным общеопасным способом (статья 245 Уголовного кодекса) увеличиваются с 300-500 до 5400-9000 необлагаемых минимумов (от 91 800 до 153 тысяч гривен) или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в лесах (статья 77 КУоАП) повышаются с 5-15 до 90-270 необлагаемых минимумов (от 1530 до 4590 гривен) и на должностных лиц – от 270 до 900 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 4590 гривен до 15 300 гривен).

Штрафы за уничтожение или повреждение огнем леса в результате неосторожного обращения с огнем (статья 77 КУоАП) повышаются с 15-50 до 270-900 необлагаемых минимумов (от 4590 гривен до 15 300 гривен) и на должностных лиц – от 630 до 1080 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 10 710 гривен до 18 360 гривен).

Штрафы за самовольное сжигание растительности или ее остатков (статья 77-1 КУоАП) – с 10-20 до 180-360 необлагаемых минимумов (от 3060 гривен до 6120 гривен) и на должностных лиц – от 900 до 1260 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 15 300 гривен до 21 420 гривен). Те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, повлекут наложение штрафа на граждан от 360 до 720 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 6120 гривен до 12 240 гривен) и на должностных лиц – от 1260 до 1800 необлагаемых минимумов доходов граждан (21 420 гривен до 36 тысяч гривен).



