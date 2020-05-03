В Николаевском районе области у жительницы села Сливино выявили коронавирусную болезнь.

Об этом сообщают НикВести.

По состоянию на 10 утра 3 мая в Николаевской области 161 подтвержденный случай COVID-19, из них один в Николаевском районе.

По информации НикВести, больной является жительница села Сливино женщина 57 лет. На данный момент выясняются контактные лица женщины для их проверки.