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В Николаевском районе области у жительницы села Сливино выявили коронавирусную болезнь.
Об этом сообщают НикВести.
По состоянию на 10 утра 3 мая в Николаевской области 161 подтвержденный случай COVID-19, из них один в Николаевском районе.
По информации НикВести, больной является жительница села Сливино женщина 57 лет. На данный момент выясняются контактные лица женщины для их проверки.
Напомним, что в Украине по состоянию на 9:00 3 мая 11 тысяч 913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
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В Николаевском районе области у жительницы села Сливино выявили коронавирусную болезнь.
Об этом сообщают НикВести.
По состоянию на 10 утра 3 мая в Николаевской области 161 подтвержденный случай COVID-19, из них один в Николаевском районе.
По информации НикВести, больной является жительница села Сливино женщина 57 лет. На данный момент выясняются контактные лица женщины для их проверки.
Напомним, что в Украине по состоянию на 9:00 3 мая 11 тысяч 913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.