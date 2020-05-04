В понедельник, 4 мая, сотрудники Управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ в Николаевской области совместно с сотрудниками ДБР задержали в Очакове при получении взятки Государственного инспектора Черноморского бассейнового управления рыбоохраны.

Об этом НикВести сообщил источник в Управлении Службы безопасности Украины в Николаевской области.

В ходе досудебного расследования в рамках уголовного дела возбужденного по части 3, статьи 368 Уголовного кодекса Украины (Получение взятки, - прим.) правоохранители установили, что инспектор Черноморского бассейнового управления рыбоохраны Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Василий Лысенко организовал схему вымогательства и получения неправомерной выгоды с жителей Николаевской области за не привлечение их к административной и криминальной ответственности за нарушение правил ловли рыбы.

Сегодня, 4 мая сотрудники СБУ и ДБР задержали чиновника во время передачи ему очередного транша в размере $800 долларов. Всего рыбинспектор вымогал $1500 долларов.

На данный момент продолжаются обыски по месту жительства задержанного сотрудника, а также по месту его работы в Черноморском бассейновом управлении рыбоохраны Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.

Напомним, Сотрудники Службы безопасности Украины в Николаевской области совместно с Налоговой милицией области обнаружили подпольный цех по производству алкогольной продукции в Корабельном районе Николаева.