|Скорость ветра:
|1.1 м/с
|Восход солнца:
|05:31
|Заход солнца:
|20:06
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:27
|Заход солнца:
|20:23
|Температура завтра:
|+16 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.15 грн
|EUR
|28.9 грн
|29.6 грн
В понедельник, 4 мая, сотрудники Управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ в Николаевской области совместно с сотрудниками ДБР задержали в Очакове при получении взятки Государственного инспектора Черноморского бассейнового управления рыбоохраны.
Об этом НикВести сообщил источник в Управлении Службы безопасности Украины в Николаевской области.
В ходе досудебного расследования в рамках уголовного дела возбужденного по части 3, статьи 368 Уголовного кодекса Украины (Получение взятки, - прим.) правоохранители установили, что инспектор Черноморского бассейнового управления рыбоохраны Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Василий Лысенко организовал схему вымогательства и получения неправомерной выгоды с жителей Николаевской области за не привлечение их к административной и криминальной ответственности за нарушение правил ловли рыбы.
Сегодня, 4 мая сотрудники СБУ и ДБР задержали чиновника во время передачи ему очередного транша в размере $800 долларов. Всего рыбинспектор вымогал $1500 долларов.
На данный момент продолжаются обыски по месту жительства задержанного сотрудника, а также по месту его работы в Черноморском бассейновом управлении рыбоохраны Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.
Напомним, Сотрудники Службы безопасности Украины в Николаевской области совместно с Налоговой милицией области обнаружили подпольный цех по производству алкогольной продукции в Корабельном районе Николаева.
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?Станислав Мартиросов
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
В понедельник, 4 мая, сотрудники Управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ в Николаевской области совместно с сотрудниками ДБР задержали в Очакове при получении взятки Государственного инспектора Черноморского бассейнового управления рыбоохраны.
Об этом НикВести сообщил источник в Управлении Службы безопасности Украины в Николаевской области.
В ходе досудебного расследования в рамках уголовного дела возбужденного по части 3, статьи 368 Уголовного кодекса Украины (Получение взятки, - прим.) правоохранители установили, что инспектор Черноморского бассейнового управления рыбоохраны Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Василий Лысенко организовал схему вымогательства и получения неправомерной выгоды с жителей Николаевской области за не привлечение их к административной и криминальной ответственности за нарушение правил ловли рыбы.
Сегодня, 4 мая сотрудники СБУ и ДБР задержали чиновника во время передачи ему очередного транша в размере $800 долларов. Всего рыбинспектор вымогал $1500 долларов.
На данный момент продолжаются обыски по месту жительства задержанного сотрудника, а также по месту его работы в Черноморском бассейновом управлении рыбоохраны Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.
Напомним, Сотрудники Службы безопасности Украины в Николаевской области совместно с Налоговой милицией области обнаружили подпольный цех по производству алкогольной продукции в Корабельном районе Николаева.