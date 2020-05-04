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По состоянию на 12:00 4 мая у 12 работников Южноукраинской атомной электростанции лабораторно подтвержден COVID-19, 1 — с подозрением.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
В инфекционном отделении больницы Южноукраинска находятся 5 работников предприятия - 4 больных в состоянии средней тяжести, 1 — с подозрением на COVID-19 (по клиническим проявлениям).
В Николаевской областной инфекционной больнице находится один работник (3 мая в связи с ухудшением состояния переведен из городского инфекционного отделения).
Амбулаторно лечатся 7 человек. Контактные лица установлены и обследуются методом ПЦР-тестов.
Отметим, что сейчас зарегистрировано 23 человека больных COVID-19 в Южноукраинске.
На предприятии усиленно все противоэпидемические мероприятия для нераспространения заболеваемости среди персонала.
С конца марта персонал электростанции обязан соблюдать масочный режим, ежедневно измерять температуру, а в случае проявления симптомов ОРВИ - оставаться дома. Часть работников переведены на дистанционную форму работы, особенно те, кто проживает за пределами Южноукраинска и Константиновки.
Напомним, что по состоянию на 10 утра 4 мая в Николаевской области выявлено 2 новых подтвержденных случая COVID-19. Всего зарегистрировано 163 подтвержденных случая коронавируса.
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По состоянию на 12:00 4 мая у 12 работников Южноукраинской атомной электростанции лабораторно подтвержден COVID-19, 1 — с подозрением.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
В инфекционном отделении больницы Южноукраинска находятся 5 работников предприятия - 4 больных в состоянии средней тяжести, 1 — с подозрением на COVID-19 (по клиническим проявлениям).
В Николаевской областной инфекционной больнице находится один работник (3 мая в связи с ухудшением состояния переведен из городского инфекционного отделения).
Амбулаторно лечатся 7 человек. Контактные лица установлены и обследуются методом ПЦР-тестов.
Отметим, что сейчас зарегистрировано 23 человека больных COVID-19 в Южноукраинске.
На предприятии усиленно все противоэпидемические мероприятия для нераспространения заболеваемости среди персонала.
С конца марта персонал электростанции обязан соблюдать масочный режим, ежедневно измерять температуру, а в случае проявления симптомов ОРВИ - оставаться дома. Часть работников переведены на дистанционную форму работы, особенно те, кто проживает за пределами Южноукраинска и Константиновки.
Напомним, что по состоянию на 10 утра 4 мая в Николаевской области выявлено 2 новых подтвержденных случая COVID-19. Всего зарегистрировано 163 подтвержденных случая коронавируса.