По состоянию на 12:00 4 мая у 12 работников Южноукраинской атомной электростанции лабораторно подтвержден COVID-19, 1 — с подозрением.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В инфекционном отделении больницы Южноукраинска находятся 5 работников предприятия - 4 больных в состоянии средней тяжести, 1 — с подозрением на COVID-19 (по клиническим проявлениям).

В Николаевской областной инфекционной больнице находится один работник (3 мая в связи с ухудшением состояния переведен из городского инфекционного отделения).

Амбулаторно лечатся 7 человек. Контактные лица установлены и обследуются методом ПЦР-тестов.

Отметим, что сейчас зарегистрировано 23 человека больных COVID-19 в Южноукраинске.

На предприятии усиленно все противоэпидемические мероприятия для нераспространения заболеваемости среди персонала.

С конца марта персонал электростанции обязан соблюдать масочный режим, ежедневно измерять температуру, а в случае проявления симптомов ОРВИ - оставаться дома. Часть работников переведены на дистанционную форму работы, особенно те, кто проживает за пределами Южноукраинска и Константиновки.

Напомним, что по состоянию на 10 утра 4 мая в Николаевской области выявлено 2 новых подтвержденных случая COVID-19. Всего зарегистрировано 163 подтвержденных случая коронавируса.