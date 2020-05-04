Среди сотрудников Национальной полиции Украины — 142 лабораторно подтвержденных диагнозов заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«По состоянию на сейчас в Национальной полиции 142 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни (COVID-19), в Государственной пограничной службе — 17, Национальной гвардии — 19, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям — 3, Государственной миграционной службе — 1. Кроме этого, среди работников Министерства внутренних дел 59 случаев заболевания», — говорится в сообщении.

В то же время в МВД Украины напомнили, что ежедневно на охрану публичного порядка заступает более 22 тысяч полицейских и гвардейцев и около 2000 пограничных нарядов.

Напомним, по состоянию на 10 утра 4 мая в Николаевской области выявлено 2 новых подтвержденных случая COVID-19. Всего зарегистрировано 163 подтвержденных случая COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 40.

Отметим, в Украине состоянием на 9:00 4 мая подтверждено 12 тысяч 331 случай COVID-19, из них 418 за последние сутки.