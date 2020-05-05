|Скорость ветра:
|2.4 м/с
|Восход солнца:
|05:30
|Заход солнца:
|20:08
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|05:25
|Заход солнца:
|20:24
|Температура завтра:
|+13 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.15 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.5 грн
В Николаевской области инспектору отдела рыбоохранного патруля сообщил о подозрении за получение 1500 долларов взятки.
Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.
Вчера, 4 мая, под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области, следователь Территориального управления Госбюро расследований, расположенного в Николаеве, сообщил о подозрении ведущему госинспектору отдела рыбоохранного патруля №3 Черноморского управления Госагентства рыбного хозяйства в получении 1500 долларов взятки.
В ходе расследования было установлено, что чиновник получил деньги от жителя Очакова за непрепятствование вылову рыбы и других водных ресурсов в Черном море.
Сотрудникам СБУ и ГБР задержали инспектора в Очакове после получения второго «транша» в размере 800 долларов США.
Ему сообщено о подозрении по части 3 статьи 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя...) Сейчас решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
Напомним, что в Николаеве суд арестовал без права внесения залога мужчину, которого подозревают в вымогательстве 1,5 миллиона гривен с предпринимателей.
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный
В Николаевской области инспектору отдела рыбоохранного патруля сообщил о подозрении за получение 1500 долларов взятки.
Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.
Вчера, 4 мая, под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области, следователь Территориального управления Госбюро расследований, расположенного в Николаеве, сообщил о подозрении ведущему госинспектору отдела рыбоохранного патруля №3 Черноморского управления Госагентства рыбного хозяйства в получении 1500 долларов взятки.
В ходе расследования было установлено, что чиновник получил деньги от жителя Очакова за непрепятствование вылову рыбы и других водных ресурсов в Черном море.
Сотрудникам СБУ и ГБР задержали инспектора в Очакове после получения второго «транша» в размере 800 долларов США.
Ему сообщено о подозрении по части 3 статьи 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя...) Сейчас решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
Напомним, что в Николаеве суд арестовал без права внесения залога мужчину, которого подозревают в вымогательстве 1,5 миллиона гривен с предпринимателей.