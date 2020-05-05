В Николаевской области инспектору отдела рыбоохранного патруля сообщил о подозрении за получение 1500 долларов взятки.

Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.

Вчера, 4 мая, под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области, следователь Территориального управления Госбюро расследований, расположенного в Николаеве, сообщил о подозрении ведущему госинспектору отдела рыбоохранного патруля №3 Черноморского управления Госагентства рыбного хозяйства в получении 1500 долларов взятки.

В ходе расследования было установлено, что чиновник получил деньги от жителя Очакова за непрепятствование вылову рыбы и других водных ресурсов в Черном море.

Сотрудникам СБУ и ГБР задержали инспектора в Очакове после получения второго «транша» в размере 800 долларов США.

Ему сообщено о подозрении по части 3 статьи 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя...) Сейчас решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Напомним, что в Николаеве суд арестовал без права внесения залога мужчину, которого подозревают в вымогательстве 1,5 миллиона гривен с предпринимателей.