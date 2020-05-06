В Николаеве заместителю начальника Корабельного отдела полиции сообщили о подозрении в получении 12 тысяч гривен взятки от предпринимателя.

Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.

Сегодня, 6 мая, под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области, следователи Территориального управления Госбюро расследований, расположенного в Николаеве, сообщили о подозрении заместителю начальника Корабельного отдела полиции Николаевской области за получении 12 тысяч гривен взятки (часть 3 статьи 368 УК Украины).

Установлено, что чиновник получил деньги от предпринимателя Николаева, у которого есть кафе в Корабельном районе, в котором продаётся алкоголь. Правоохрантиель получал деньги за разрешение заниматься предпринимательской деятельностью.

После получения денег, 5 мая, полицейского задержали в городе работники Николаевского Департамент внутренней безопасности и Госбюро расследований.

Сейчас решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения, досудебное расследование продолжается.

Напомним, что 4 мая сотрудники Управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ в Николаевской области совместно с сотрудниками ГБР задержали в Очакове при получении взятки Государственного инспектора Черноморского бассейнового управления рыбоохраны.