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По состоянию на 5 мая в Украине 881 ребенок с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 137 детей выздоровели. В Николаевской области коронавирус нашли у 29 детей.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
В Николаевской области COVID-19 подтвердился у 29 детей, из них 4 детей уже выздоровели.
Отметим, что в Херсонской области всего заболел коронавирусом 21 ребёнок, а вылечилось 7, в Одесской области 37 заболело и 3 трое уже здоровы.
Больше всего детей с подтвержденным COVID-19 в: Черновицкой области - 177, из них выздоровели 29; Киеве - 102, из них выздоровели 2; Киевской области - 86, из них выздоровели 5; Ровенской области - 55, из них выздоровели 2 и Тернопольской области - 61, из них выздоровели 12.
В Украине трое детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 имеют диабет. Один ребенок — заболевание печени. У двух детей иммунодефицит. У пяти — сердечно-сосудистые заболевания. У шестерых детей хронические заболевания легких. У семи — хронические неврологические или нейромышечные заболевания.
Десять детей находятся в отделении интенсивной терапии. Один ребенок — на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Напомним, что по состоянию на 10 утра 6 мая в Николаевской области выявлено 6 новых подтвержденных случаев COVID-19, всего зарегистрирован 171 подтвержденный случай коронавируса.
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По состоянию на 5 мая в Украине 881 ребенок с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 137 детей выздоровели. В Николаевской области коронавирус нашли у 29 детей.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
В Николаевской области COVID-19 подтвердился у 29 детей, из них 4 детей уже выздоровели.
Отметим, что в Херсонской области всего заболел коронавирусом 21 ребёнок, а вылечилось 7, в Одесской области 37 заболело и 3 трое уже здоровы.
Больше всего детей с подтвержденным COVID-19 в: Черновицкой области - 177, из них выздоровели 29; Киеве - 102, из них выздоровели 2; Киевской области - 86, из них выздоровели 5; Ровенской области - 55, из них выздоровели 2 и Тернопольской области - 61, из них выздоровели 12.
В Украине трое детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 имеют диабет. Один ребенок — заболевание печени. У двух детей иммунодефицит. У пяти — сердечно-сосудистые заболевания. У шестерых детей хронические заболевания легких. У семи — хронические неврологические или нейромышечные заболевания.
Десять детей находятся в отделении интенсивной терапии. Один ребенок — на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Напомним, что по состоянию на 10 утра 6 мая в Николаевской области выявлено 6 новых подтвержденных случаев COVID-19, всего зарегистрирован 171 подтвержденный случай коронавируса.