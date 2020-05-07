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В Николаеве полицейские охраны задержали на месте преступления мужчину, который пытался похитить кондиционер.
Об этом сообщают в Управлении полиции охраны Николаевской области.
Так, ночью на главный пункт централизованного наблюдения Управления полиции охраны Николаевской области поступил сигнал «Тревога». В магазине, расположенном в Заводском районе Николаева сработала охранная сигнализация. Менее чем за две минуты наряд реагирования полиции охраны прибыл на место происшествия.
— У магазина, где сработала сигнализация, стоял человек и ножом пытался срезать кабеля, подключенные к кондиционеру, расположенного рядом с витриной магазины, — рассказал младший инспектор наряда реагирования старший сержант полиции Евгений Амонс.
Неизвестный уже успел срезать несколько проводов. Увидев правоохранителей мужчина пытался скрыться, но полицейские охраны задержали вора.
— На место происшествия мы вызвали следственно-оперативную группу Заводского отделения полиции, — отметил водитель-полицейский наряда реагирования капрал полиции Артем Федченко.
Правоохранителям мужчина объяснил, что хотел украсть кондиционер для его дальнейшей продажи.
Полицейские установили, что 49-летний местный житель ранее попадал в поле зрения правоохранителей и привлекался к административной ответственности за совершения определенных правонарушений. Проводятся следственные действия для принятия соответствующего решения.
Ранее, в Николаеве оперативники Управления уголовного розыска поймали на краже 250 литров топлива с железной дороги местного 33-летнего жителя.
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В Николаеве полицейские охраны задержали на месте преступления мужчину, который пытался похитить кондиционер.
Об этом сообщают в Управлении полиции охраны Николаевской области.
Так, ночью на главный пункт централизованного наблюдения Управления полиции охраны Николаевской области поступил сигнал «Тревога». В магазине, расположенном в Заводском районе Николаева сработала охранная сигнализация. Менее чем за две минуты наряд реагирования полиции охраны прибыл на место происшествия.
— У магазина, где сработала сигнализация, стоял человек и ножом пытался срезать кабеля, подключенные к кондиционеру, расположенного рядом с витриной магазины, — рассказал младший инспектор наряда реагирования старший сержант полиции Евгений Амонс.
Неизвестный уже успел срезать несколько проводов. Увидев правоохранителей мужчина пытался скрыться, но полицейские охраны задержали вора.
— На место происшествия мы вызвали следственно-оперативную группу Заводского отделения полиции, — отметил водитель-полицейский наряда реагирования капрал полиции Артем Федченко.
Правоохранителям мужчина объяснил, что хотел украсть кондиционер для его дальнейшей продажи.
Полицейские установили, что 49-летний местный житель ранее попадал в поле зрения правоохранителей и привлекался к административной ответственности за совершения определенных правонарушений. Проводятся следственные действия для принятия соответствующего решения.
Ранее, в Николаеве оперативники Управления уголовного розыска поймали на краже 250 литров топлива с железной дороги местного 33-летнего жителя.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный