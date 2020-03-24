В Николаеве оперативники Управления уголовного розыска поймали на краже 250 литров топлива с железной дороги местного 33-летнего жителя.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, во время отработки оперативной информации о том, что неизвестные лица занимаются кражами дизельного топлива с железной дороги, сотрудники Управления уголовного розыска разоблачили 33-летнего николаевца во время его попытки слить из бака тепловоза дизельное топливо.

— На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Ингульского отдела полиции. Полицейские изъяли принадлежности, с помощью которого вор откачивал дизтопливо в металлические емкости, около 250 литров краденого топлива и другие вещественные доказательства. Следователи начали уголовное производство по статье 15 часть 1 статье 185 УК Украины «Покушение на кражу». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на три года, - сказано в сообщении.

После подсчета суммы нанесенного предприятию ущерба, будет решаться вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Также в ходе следствия полицейские устанавливать круг всех причастных к преступлению лиц.

Напомним, в ноябре 2019 года детективы полиции и СБУ разоблачили злоумышленников во время кражи дизельного топлива ОАО «Укрзалізниці».