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В Николаеве оперативники Управления уголовного розыска поймали на краже 250 литров топлива с железной дороги местного 33-летнего жителя.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Так, во время отработки оперативной информации о том, что неизвестные лица занимаются кражами дизельного топлива с железной дороги, сотрудники Управления уголовного розыска разоблачили 33-летнего николаевца во время его попытки слить из бака тепловоза дизельное топливо.
— На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Ингульского отдела полиции. Полицейские изъяли принадлежности, с помощью которого вор откачивал дизтопливо в металлические емкости, около 250 литров краденого топлива и другие вещественные доказательства. Следователи начали уголовное производство по статье 15 часть 1 статье 185 УК Украины «Покушение на кражу». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на три года, - сказано в сообщении.
После подсчета суммы нанесенного предприятию ущерба, будет решаться вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Также в ходе следствия полицейские устанавливать круг всех причастных к преступлению лиц.
Напомним, в ноябре 2019 года детективы полиции и СБУ разоблачили злоумышленников во время кражи дизельного топлива ОАО «Укрзалізниці».
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В Николаеве оперативники Управления уголовного розыска поймали на краже 250 литров топлива с железной дороги местного 33-летнего жителя.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Так, во время отработки оперативной информации о том, что неизвестные лица занимаются кражами дизельного топлива с железной дороги, сотрудники Управления уголовного розыска разоблачили 33-летнего николаевца во время его попытки слить из бака тепловоза дизельное топливо.
— На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Ингульского отдела полиции. Полицейские изъяли принадлежности, с помощью которого вор откачивал дизтопливо в металлические емкости, около 250 литров краденого топлива и другие вещественные доказательства. Следователи начали уголовное производство по статье 15 часть 1 статье 185 УК Украины «Покушение на кражу». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на три года, - сказано в сообщении.
После подсчета суммы нанесенного предприятию ущерба, будет решаться вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Также в ходе следствия полицейские устанавливать круг всех причастных к преступлению лиц.
Напомним, в ноябре 2019 года детективы полиции и СБУ разоблачили злоумышленников во время кражи дизельного топлива ОАО «Укрзалізниці».