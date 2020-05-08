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За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены шестеро украинских военнослужащих.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.
«За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов шесть военнослужащих Объединенных сил получили ранения», — говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.
Сообщается, что противник обстрелял позиции военных ООС из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник дважды вел огонь по позициям украинских военнослужащих неподалеку Марьинки — из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Старогнатовки противник применил беспилотный летательный аппарат, сбросив выстрел ВОГ-17 над позициями ОС, а затем обстрелял украинских военнослужащих из вооружения боевых машин пехоты.
По защитникам Широкино враг трижды вел огонь с применением 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Новоселовки Второй обстрелял из автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Авдеевки НВФ днем в четверг применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а с наступлением темноты — крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Неподалеку Тарамчука, Песков и Невельского противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи Новотошковского боевики четыре раза открывали огонь из запрещенных минскими соглашениями вооружений. В целом, НВФ использовали 19 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 10 мин 120-го и 82-го калибра.
Окрестности Орехово враг дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, выпустив 30 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Крымского враг дважды обстреливал — из минометов 120-го и 82-го калибра.
По данным украинской разведки, 7 мая военнослужащие уничтожили 7 боевиков и еще 5 ранили. Кроме этого также уничтожен военный грузовик противника.
В штабе также подчеркнули, что с начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник выпустил 24 мины 120-го калибра по украинским позициям у Орехово, а также применял станковые противотанковые гранатометы.
Напомним, в зоне боевых действий в Донбассе состоянию на 17:00 7 апреля в результате обстрелов боевиков ранения получили 6 украинских военных.
Ранее сообщалось, что вооруженные формирования РФ обстреляли позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Старогнатовка, российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-17.
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За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены шестеро украинских военнослужащих.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.
«За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов шесть военнослужащих Объединенных сил получили ранения», — говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.
Сообщается, что противник обстрелял позиции военных ООС из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник дважды вел огонь по позициям украинских военнослужащих неподалеку Марьинки — из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Старогнатовки противник применил беспилотный летательный аппарат, сбросив выстрел ВОГ-17 над позициями ОС, а затем обстрелял украинских военнослужащих из вооружения боевых машин пехоты.
По защитникам Широкино враг трижды вел огонь с применением 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Новоселовки Второй обстрелял из автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Авдеевки НВФ днем в четверг применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а с наступлением темноты — крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Неподалеку Тарамчука, Песков и Невельского противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи Новотошковского боевики четыре раза открывали огонь из запрещенных минскими соглашениями вооружений. В целом, НВФ использовали 19 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 10 мин 120-го и 82-го калибра.
Окрестности Орехово враг дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, выпустив 30 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Крымского враг дважды обстреливал — из минометов 120-го и 82-го калибра.
По данным украинской разведки, 7 мая военнослужащие уничтожили 7 боевиков и еще 5 ранили. Кроме этого также уничтожен военный грузовик противника.
В штабе также подчеркнули, что с начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник выпустил 24 мины 120-го калибра по украинским позициям у Орехово, а также применял станковые противотанковые гранатометы.
Напомним, в зоне боевых действий в Донбассе состоянию на 17:00 7 апреля в результате обстрелов боевиков ранения получили 6 украинских военных.
Ранее сообщалось, что вооруженные формирования РФ обстреляли позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Старогнатовка, российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-17.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный