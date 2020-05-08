За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены шестеро украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

«За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов шесть военнослужащих Объединенных сил получили ранения», — говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Сообщается, что противник обстрелял позиции военных ООС из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник дважды вел огонь по позициям украинских военнослужащих неподалеку Марьинки — из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Старогнатовки противник применил беспилотный летательный аппарат, сбросив выстрел ВОГ-17 над позициями ОС, а затем обстрелял украинских военнослужащих из вооружения боевых машин пехоты.

По защитникам Широкино враг трижды вел огонь с применением 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Новоселовки Второй обстрелял из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Авдеевки НВФ днем в четверг применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а с наступлением темноты — крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку Тарамчука, Песков и Невельского противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи Новотошковского боевики четыре раза открывали огонь из запрещенных минскими соглашениями вооружений. В целом, НВФ использовали 19 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 10 мин 120-го и 82-го калибра.

Окрестности Орехово враг дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, выпустив 30 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Крымского враг дважды обстреливал — из минометов 120-го и 82-го калибра.

По данным украинской разведки, 7 мая военнослужащие уничтожили 7 боевиков и еще 5 ранили. Кроме этого также уничтожен военный грузовик противника.

В штабе также подчеркнули, что с начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник выпустил 24 мины 120-го калибра по украинским позициям у Орехово, а также применял станковые противотанковые гранатометы.

Напомним, в зоне боевых действий в Донбассе состоянию на 17:00 7 апреля в результате обстрелов боевиков ранения получили 6 украинских военных.