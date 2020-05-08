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На территории национального парка «Белобережье Святослава» на Кинбурнской косе в Очаковском районе Николаевской области подожгли хвойную подстилку.
Об этом сообщают в главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Так, 7 мая в 16:50 на территории государственного предприятия «Очаковское лесное хозяйство» Васильевского лесничества возник пожар хвойной подстилки и травы.
«Благодаря своевременному реагированию лесничих, подручными средствами, трактором с плугом удалось не допустить распространения огня на большие заветные территории лесного массива, и тем самым спасти природу он неизбежного. А причиной пожара стал поджог», — говорится в сообщении.
Напомним, 19 апреля в Николаевской области дважды горела хвойная подстилка на общей площади около 10 тысяч м2.
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На территории национального парка «Белобережье Святослава» на Кинбурнской косе в Очаковском районе Николаевской области подожгли хвойную подстилку.
Об этом сообщают в главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Так, 7 мая в 16:50 на территории государственного предприятия «Очаковское лесное хозяйство» Васильевского лесничества возник пожар хвойной подстилки и травы.
«Благодаря своевременному реагированию лесничих, подручными средствами, трактором с плугом удалось не допустить распространения огня на большие заветные территории лесного массива, и тем самым спасти природу он неизбежного. А причиной пожара стал поджог», — говорится в сообщении.
Напомним, 19 апреля в Николаевской области дважды горела хвойная подстилка на общей площади около 10 тысяч м2.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный