На территории национального парка «Белобережье Святослава» на Кинбурнской косе в Очаковском районе Николаевской области подожгли хвойную подстилку.

Об этом сообщают в главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, 7 мая в 16:50 на территории государственного предприятия «Очаковское лесное хозяйство» Васильевского лесничества возник пожар хвойной подстилки и травы.

«Благодаря своевременному реагированию лесничих, подручными средствами, трактором с плугом удалось не допустить распространения огня на большие заветные территории лесного массива, и тем самым спасти природу он неизбежного. А причиной пожара стал поджог», — говорится в сообщении.

Напомним, 19 апреля в Николаевской области дважды горела хвойная подстилка на общей площади около 10 тысяч м2.