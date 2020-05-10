Вчера, 9 мая, вечером в Вознесенском районе 34-летний водитель автомобиля Славута не справившись с управлением, выехал на обочину дороги и перевернулся.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В результате ДТП травмировалась 69-летняя пасажирка, ее доставили в больницу. Сам водитель не пострадал.

Отмечается, что следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», проводится расследование. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет. Причины ДТП устанавливаются.

— Полиция обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, запечатлевшие автопроисшествии, полезные для следствия сведения сообщить в Вознесенский отдела полиции по телефону (05134) 3-31-51, 102, - сказано в сообщении.

Напомним, 1 апреля на трассе М-14 «Одесса-Николаев» возле села Красное Березанского района Николаевской области произошла смертельная авария с участием автомобиля Fiat Doblo и грузовика.