В ночь на 12 мая в Новом Буге спасатели тушили пожар хозпостройки.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Так, в 3:49 по экстренному номеру 101 поступило сообщение о пожаре хозяйственного здания на улице Сечевых Стрельцов в Новом Буге. На место выехали спасатели дежурного отделения 20 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

— Пожар на площади 4 квадратных метра спасатели ликвидировали в 4:35, и спасли от уничтожения хозяйственное здание. Вызвало пожар неосторожное обращение с огнем. От ГСЧС привлекалось 1 единица техники и 4 человека, - сказано в сообщении.

Напомним, вчера, 11 мая возле села Ольшагнское в Николаевском районе выгорело 1,5 гектара сухой травы.