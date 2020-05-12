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В ночь на 12 мая в Новом Буге спасатели тушили пожар хозпостройки.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Так, в 3:49 по экстренному номеру 101 поступило сообщение о пожаре хозяйственного здания на улице Сечевых Стрельцов в Новом Буге. На место выехали спасатели дежурного отделения 20 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
— Пожар на площади 4 квадратных метра спасатели ликвидировали в 4:35, и спасли от уничтожения хозяйственное здание. Вызвало пожар неосторожное обращение с огнем. От ГСЧС привлекалось 1 единица техники и 4 человека, - сказано в сообщении.
Напомним, вчера, 11 мая возле села Ольшагнское в Николаевском районе выгорело 1,5 гектара сухой травы.
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В ночь на 12 мая в Новом Буге спасатели тушили пожар хозпостройки.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Так, в 3:49 по экстренному номеру 101 поступило сообщение о пожаре хозяйственного здания на улице Сечевых Стрельцов в Новом Буге. На место выехали спасатели дежурного отделения 20 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
— Пожар на площади 4 квадратных метра спасатели ликвидировали в 4:35, и спасли от уничтожения хозяйственное здание. Вызвало пожар неосторожное обращение с огнем. От ГСЧС привлекалось 1 единица техники и 4 человека, - сказано в сообщении.
Напомним, вчера, 11 мая возле села Ольшагнское в Николаевском районе выгорело 1,5 гектара сухой травы.