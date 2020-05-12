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Вчера, 11 мая в 12:15 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре сухой травы на открытой территории возле села Ольшанское, что в Николаевском районе.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
— На место прибыл дежурный караул 19 государственной пожарно-спасательной части. В 13:07 подручными средствами пожарные локализовали пожар на площади 1,5 гектара и в 13:48 - ликвидировали, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, - сказано в сообщении.
От ГСЧС работала 1 единица техники и 4 человека.
Напомним, под Николаевом на открытой территории возле Мешково-Погорелово спасатели тушили пожар сухой травы, кустарников и мусора.
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Вчера, 11 мая в 12:15 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре сухой травы на открытой территории возле села Ольшанское, что в Николаевском районе.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
— На место прибыл дежурный караул 19 государственной пожарно-спасательной части. В 13:07 подручными средствами пожарные локализовали пожар на площади 1,5 гектара и в 13:48 - ликвидировали, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, - сказано в сообщении.
От ГСЧС работала 1 единица техники и 4 человека.
Напомним, под Николаевом на открытой территории возле Мешково-Погорелово спасатели тушили пожар сухой травы, кустарников и мусора.