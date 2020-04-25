Под Николаевом на открытой территории возле Мешково-Погорелово спасатели тушили пожар сухой травы, кустарников и мусора.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Так, 24 апреля в 19:22 на пункт связи 16 государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре за пределами Мешково-Погореловской объединенной территориальной общины. На место пожара направлено дежурное отделение 16 ГПСЧ. Пожарные ликвидировали пожар на площади 2500 га, ее причина устанавливается. От ГСЧС работала 1 единица техники и 5 человек.

Напомним, 3 апреля, на территории Николаевской области пожарные потушили четыре пожара сухой травы, мусора и соломы в тюках.