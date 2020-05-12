В Центральном районе 86-летняя женщина стала жертвой аферисток, которым отдала 60 тысяч гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

— Злоумышленницы под предлогом внедрения в стране денежной реформы обменяли 60 тысяч гривен пенсионерки на конверт с распечатанными на принтере деньгами. Пострадавшая обнаружила, что деньги ненастоящие, когда аферистки уже ушли. Следственным отделением Центрального отдела полиции по данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 190 УК Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет, - сказано в сообщении.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление мошенниц.

— Полиция обращается с просьбой к гражданам - постоянно проводить со своими пожилыми родственниками профилактические беседы, и разъяснять, что в настоящее время денежная реформа в стране не производится. Будьте осмотрительны и осторожны, - сообщают в полиции.

Ранее, на Николаевщине преступники за сутки выманили у доверчивых людей больше 90 тысяч гривен.