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В Центральном районе 86-летняя женщина стала жертвой аферисток, которым отдала 60 тысяч гривен.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
— Злоумышленницы под предлогом внедрения в стране денежной реформы обменяли 60 тысяч гривен пенсионерки на конверт с распечатанными на принтере деньгами. Пострадавшая обнаружила, что деньги ненастоящие, когда аферистки уже ушли. Следственным отделением Центрального отдела полиции по данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 190 УК Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет, - сказано в сообщении.
Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление мошенниц.
— Полиция обращается с просьбой к гражданам - постоянно проводить со своими пожилыми родственниками профилактические беседы, и разъяснять, что в настоящее время денежная реформа в стране не производится. Будьте осмотрительны и осторожны, - сообщают в полиции.
Ранее, на Николаевщине преступники за сутки выманили у доверчивых людей больше 90 тысяч гривен.
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В Центральном районе 86-летняя женщина стала жертвой аферисток, которым отдала 60 тысяч гривен.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
— Злоумышленницы под предлогом внедрения в стране денежной реформы обменяли 60 тысяч гривен пенсионерки на конверт с распечатанными на принтере деньгами. Пострадавшая обнаружила, что деньги ненастоящие, когда аферистки уже ушли. Следственным отделением Центрального отдела полиции по данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 190 УК Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет, - сказано в сообщении.
Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление мошенниц.
— Полиция обращается с просьбой к гражданам - постоянно проводить со своими пожилыми родственниками профилактические беседы, и разъяснять, что в настоящее время денежная реформа в стране не производится. Будьте осмотрительны и осторожны, - сообщают в полиции.
Ранее, на Николаевщине преступники за сутки выманили у доверчивых людей больше 90 тысяч гривен.