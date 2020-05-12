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В Вознесенске на улице Таврической неизвестный угнал коричневый автомобиль ВАЗ-21063.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Так, владелец вечером 7 мая оставил свой автомобиль на улице, а утром на следующий день обнаружил пропажу транспортного средства.
Особые приметы машины: крепления наружных зеркал заднего обзора обработаны холодной сваркой, водительское сиденье сломано. Следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством»). Граждан, которые владеют полезной для следствия информацией, полиция просит обращаться по телефонам: (05134) 3-31-51, 102.
Напомним, полицейские разыскивают ВАЗ-21063 белого цвета, который неизвестные угнали у жителя Арбузинского района.
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В Вознесенске на улице Таврической неизвестный угнал коричневый автомобиль ВАЗ-21063.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Так, владелец вечером 7 мая оставил свой автомобиль на улице, а утром на следующий день обнаружил пропажу транспортного средства.
Особые приметы машины: крепления наружных зеркал заднего обзора обработаны холодной сваркой, водительское сиденье сломано. Следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством»). Граждан, которые владеют полезной для следствия информацией, полиция просит обращаться по телефонам: (05134) 3-31-51, 102.
Напомним, полицейские разыскивают ВАЗ-21063 белого цвета, который неизвестные угнали у жителя Арбузинского района.