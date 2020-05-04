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Полицейские разыскивают ВАЗ-21063 белого цвета, который неизвестные угнали у жителя Арбузинского района.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Так, 3 мая владелец автоомбиля обратился в полицию заявлением о похищении его автомобиля ВАЗ-21063 белого цвета государственный номерной знак 08516 ХО.
Известно, что 30 апреля автовладелец приехал к товарищу в село Новоселовка Арбузинского района и оставил транспортное средство у него во дворе по улице Центральной 8. Через некоторое время ВАЗ исчез.
— Следователи по данному факту начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством», проводится расследование. Санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет. Правоохранители разыскивают лиц, причастных к похищению ВАЗа, а также устанавливают местонахождение автомобиля. Просьба к гражданам, которые могут помочь в раскрытии угона и предоставить полезную для следствия информацию, обращаться по телефонам (05132) 3-04-99, 102, - сказано в сообщении.
Напомним, в Николаеве в ночь с 3 на 4 мая со стоянки возле дома 14-Б по улице Архитектора Старова неизвестные угнали автомобиль Honda CR-V белого цвета номера ВЕ 7877 СЕ, принадлежащий местной жительнице.
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Полицейские разыскивают ВАЗ-21063 белого цвета, который неизвестные угнали у жителя Арбузинского района.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Так, 3 мая владелец автоомбиля обратился в полицию заявлением о похищении его автомобиля ВАЗ-21063 белого цвета государственный номерной знак 08516 ХО.
Известно, что 30 апреля автовладелец приехал к товарищу в село Новоселовка Арбузинского района и оставил транспортное средство у него во дворе по улице Центральной 8. Через некоторое время ВАЗ исчез.
— Следователи по данному факту начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством», проводится расследование. Санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет. Правоохранители разыскивают лиц, причастных к похищению ВАЗа, а также устанавливают местонахождение автомобиля. Просьба к гражданам, которые могут помочь в раскрытии угона и предоставить полезную для следствия информацию, обращаться по телефонам (05132) 3-04-99, 102, - сказано в сообщении.
Напомним, в Николаеве в ночь с 3 на 4 мая со стоянки возле дома 14-Б по улице Архитектора Старова неизвестные угнали автомобиль Honda CR-V белого цвета номера ВЕ 7877 СЕ, принадлежащий местной жительнице.