12 мая в 13:52 на линию «101» поступила информация о пожаре хозяйственной постройки, расположенной вблизи частного жилого дома (типа жилкоп) на улице Корабелов в Николаеве.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

«По сигналу были направлены отделения 2, 3 государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию выяснилось, что огнем охвачена площадь 50 квадратных метров и существовала угроза его распространения на дом. Благодаря оперативным действиям пожарных пожар в 14:16 локализован, в 14:36 — ликвидирован, тем самым не допущено полного уничтожения дома», — говорится в сообщении.

Причина возгорания устанавливается.

Напомним, вчера, 11 мая в 12:15 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре сухой травы на открытой территории возле села Ольшанское, что в Николаевском районе.