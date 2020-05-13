На Николаевщине 12 мая пиротехники уничтожили два артснаряда калибром 76 мм.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

Отмечается, что накануне, граждане обнаружили опасные находки на открытой территории села Мартыновское в Вознесенском районе и в селе Кривая Балка Николаевского района.

Напомним, 17 марта группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, путем контролируемого подрыва уничтожила два взрывоопасных снаряда времен прошлых войн.