Мэр Южноукраинска Виктор Пароконный и городской голова Вознесенска Виталий Луков заявили, что результаты тестов на COVID-19 жители ждут очень долго, по 5-6 дней.

Об этом стало известно во вторник, 12 мая, в ходе заседание Николаевской областной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Городской голова Южноукраинска Виктор Пароконный отметил, что результаты анализов ПЦР приходят практически через 5 дней и предложил увеличить мощности по проведению анализов на COVID-19.

— Мы просим увеличить мощности по проведению анализов госучреждением Николаевским областного лабораторного центра для более оперативного отслеживания прохождения болезни. Как вариант, мы предлагаем создать на базе Южноукраинского городского отдела лабораторных исследований — там мощности есть и все зависит от того, какое будет материально-техническое обеспечение. Всё-таки этих тестовых проб недостаточно. Информация про результаты анализов ПЦР приходит практически через 5 и больше дней — этого мало для того, чтобы выяснять, географию контактных лиц, - заявил Виктор Пароконный.

Мэр Вознесенска Виталий Луков поддержал своего коллегу и добавил, что в Украине есть громады и регионы, где тесты по выявлению коронавируса делаются за 2 дня, а потому сейчас нужно решать проблему с длительным ожиданием результатов.

— Я поддерживаю городского главу Южноукраинска о том, хотя это не только у нас, возможно нужно создать филиала центра (лабораторного - прим.), потому что 5-6 дней результаты анализов это долго, это на самом деле долго. Я знаю, что это по Украине так, не только у нас, но не везде. Есть громады и регионы где справились с этим и результат должен быть за 2 дня. Я вам скажу честно, вот моя жена сдавала анализ как врач и получила результат через 7 дней. О чем можно говорить? Эта та вещь, где нужно концентрировать усилия бизнеса и власти и сделать то, что нас волнует. Потому что сейчас это главное для лечения. Эту ситуацию нужно исправлять, - отметил Виталий Луков.

Напомним, что главный санитарный врач Николаевщины Владимир Клочко не согласен с мнением, что в области медленно проводится ПЦР-тестирование для выявления коронавируса.

Ранее глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко заявляла, что намерена обратиться в правоохранительные органы, чтобы те проверили не нарушает ли лабораторный центр алгоритмы ПЦР-тестирования.

Вице-губернатор Николаевской области Александр Трайтли рассказал, что лабораторный центр не успевает сделать ПЦР-тесты и систематизировать ответы в шестичасовой строк, из-за чего результаты приходят с опозданием.