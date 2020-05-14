На Николаевщине 22-летний житель села Кавказ Березнеговатого района в своём доме на приусадебном участке между посевами чеснока выращивал коноплю.

Об этом сообщает Баштанская местная прокуратура.

В ходе проведенного обыска полицейские на приусадебном участке обнаружили и изъяли 60 растений похожих на коноплю со следами культивации и обработки.

Мужчина пояснил, что выращивал растения для собственного употребления не с целью сбыта.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование. Предварительная квалификация преступления по части 2 статьи 310 УК Украины (посев и выращивание снотворного мака или конопли в количестве больше 50 кустов).

Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрение в совершении уголовного преступления.

Напомним, что в Очакове Николаевской области полицейские составили админпротоколы на несовершеннолетнего парня, который разрисовывал стены зданий в городе рекламой сайта, где можно купить наркотики.