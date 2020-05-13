В Очакове Николаевской области полицейские составили админпротоколы на несовершеннолетнего парня, который разрисовывал стены зданий в городе рекламой сайта, где можно купить наркотики.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

По словам парня, он получал 20 гривен за одну надпись, которые успел нанести на зданиях нескольких улиц Очакова и базах отдыха на берегу Черного моря. В телефоне парня правоохранители обнаружили шесть фото, которые он отправлял работодателям в качестве отчета за выполненную работу.

Отрабатывая оперативную информацию о том, что несовершеннолетний житель Очакова хранит наркотики, полицейские провели обыск у него дома, однако запрещенных веществ не нашли.

Во время общения 17-летний парень, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи, рассказал, что наркотики действительно не хранит, но с недавних пор устроился на работу по распространению рекламы наркотиков.

Зарегистрировавшись на сайте, он получил деньги на приобретение баллончиков с аэрозольной краской, и получил задачу делать надписи на фасадах зданий с названием сайта, где можно купить наркотики.

На парня полицейские составили шесть протоколов по статье 152 КУоАП «Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов», и передали в суд для принятия решения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двадцати до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан. За шесть протоколов сумма штрафа может составлять больше 8000 гривен.

Напомним, что житель Вознесенского района у себя дома в теплице вместе с овощами выращивал коноплю.