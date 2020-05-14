Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что 3 новых выявленных больных COVID-19 в Николаеве являются родственниками уже заболевшего человека.

Об этом мэр рассказал вчера, 13 мая, в прямом эфире в Instagram.

Как известно, в Николаеве по состоянию на 14 мая 40 подтвержденных случаев COVID-19, 12 мая эта цифра составляла 37 человек.

По словам городского головы, 3 новых больных это жена и двое детей уже заболевшего человека. Их выявили, так как согласно процедуре, всех контактирующих с больными необходимо тестировать.

— За последние сутки (13 мая - прим.) в Николаеве зарегистрированы 3 новых случая коронавируса. Я говорю именно про город, так как в области нет новых случаев. В городе 3 новых. Это люди близкие: жена и двое детей уже заболевшего человека. Когда мы выявляем какого-то человека, что он заболел, мы выявляем круг её общения и у всех проводим тесты, вне зависимости от того, как они себя чувствуют. Это значит, что вирус продолжается, несмотря на то, что мы ослабляем карантинные меры, - заявил Александр Сенкевич.

Напомним, что по состоянию на 10 утра 14 мая в Николаевской области не выявлено новых подтвержденных случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 228 подтвержденных случаев коронавируса.