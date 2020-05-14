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В четверг, 14 мая возле села Белоусовка Вознесенского района Николаевской области водитель автомобиля ЗАЗ насмерть сбил в поле мужчину, который лежал на дороге.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
В результате ДТП 30-летний мужчина скончался на месте происшествия. Водитель сам сообщил о происшествии в полицию.
По данному факту начато уголовное дело по признакам части 2 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть».
При этом санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Напомним, что в Вознесенском районе на трассе Н-24 «Благовещенское-Николаев» столкнулись две легковушки, оба водителя погибли на месте происшествия.
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В четверг, 14 мая возле села Белоусовка Вознесенского района Николаевской области водитель автомобиля ЗАЗ насмерть сбил в поле мужчину, который лежал на дороге.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
В результате ДТП 30-летний мужчина скончался на месте происшествия. Водитель сам сообщил о происшествии в полицию.
По данному факту начато уголовное дело по признакам части 2 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть».
При этом санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Напомним, что в Вознесенском районе на трассе Н-24 «Благовещенское-Николаев» столкнулись две легковушки, оба водителя погибли на месте происшествия.