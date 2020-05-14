Полицейские раскрыли убийство жителя Мешково-Погорелово, тело которого нашли на его приусадебном участке, и задержали подозреваемого в убийстве.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, 10 мая в полицию поступило сообщение о том, что 61-летний местный житель пропал без вести с места своего проживания. Во время осмотра территории домовладения полицейские нашли тело без вести пропавшего, которое было закопано на территории приусадебного участка.

После проведения судебно-медицинской экспертизы стало известно, что пенсионер умер в результате полученного огнестрельного ранения в голову. Также правоохранители выяснили, что исчезли вещи пострадавшего: мобильные телефоны, кошелек, электроинструменты и бытовые вещи.