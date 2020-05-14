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Полицейские раскрыли убийство жителя Мешково-Погорелово, тело которого нашли на его приусадебном участке, и задержали подозреваемого в убийстве.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Напомним, 10 мая в полицию поступило сообщение о том, что 61-летний местный житель пропал без вести с места своего проживания. Во время осмотра территории домовладения полицейские нашли тело без вести пропавшего, которое было закопано на территории приусадебного участка.
После проведения судебно-медицинской экспертизы стало известно, что пенсионер умер в результате полученного огнестрельного ранения в голову. Также правоохранители выяснили, что исчезли вещи пострадавшего: мобильные телефоны, кошелек, электроинструменты и бытовые вещи.
— 13 мая сотрудники Управления уголовного розыска и Витовского отделения полиции установили подозреваемого в убийстве, им оказался 22-летний ранее судимый за имущественные преступления односельчанин погибшего, с которым тот дружил. Он проник на территорию домовладения потерпевшего и, дождавшись когда хозяин выйдет из дома во двор, выстрелил ему в голову из похищенного ранее ружья. В результате полученного ранения мужчина скончался. Злоумышленник решил скрыть следы преступления и закопал тело погибшего, после чего забрал его вещи и сбежал. Сейчас проводятся следственные мероприятия. Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении убийства из корыстных побуждений и разбойного нападения, за что ему грозит пожизненное заключение. В ближайшее время суд будет избирать подозреваемому меру пресечения.Продолжается расследование уголовного производства, - сообщили в полиции.
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Полицейские раскрыли убийство жителя Мешково-Погорелово, тело которого нашли на его приусадебном участке, и задержали подозреваемого в убийстве.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Напомним, 10 мая в полицию поступило сообщение о том, что 61-летний местный житель пропал без вести с места своего проживания. Во время осмотра территории домовладения полицейские нашли тело без вести пропавшего, которое было закопано на территории приусадебного участка.
После проведения судебно-медицинской экспертизы стало известно, что пенсионер умер в результате полученного огнестрельного ранения в голову. Также правоохранители выяснили, что исчезли вещи пострадавшего: мобильные телефоны, кошелек, электроинструменты и бытовые вещи.
— 13 мая сотрудники Управления уголовного розыска и Витовского отделения полиции установили подозреваемого в убийстве, им оказался 22-летний ранее судимый за имущественные преступления односельчанин погибшего, с которым тот дружил. Он проник на территорию домовладения потерпевшего и, дождавшись когда хозяин выйдет из дома во двор, выстрелил ему в голову из похищенного ранее ружья. В результате полученного ранения мужчина скончался. Злоумышленник решил скрыть следы преступления и закопал тело погибшего, после чего забрал его вещи и сбежал. Сейчас проводятся следственные мероприятия. Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении убийства из корыстных побуждений и разбойного нападения, за что ему грозит пожизненное заключение. В ближайшее время суд будет избирать подозреваемому меру пресечения.Продолжается расследование уголовного производства, - сообщили в полиции.