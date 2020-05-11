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Вчера, 10 мая, полицейские Николаевской области, во время обыска дома, нашли закопанным труп пропавшего ранее 61-летнего мужчины.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
10 мая в Витовское отделение полиции поступило сообщение от жительницы Житомира о том, что уже несколько дней на связь не выходит ее 61-летний брат, который живет в селе Мешково-Погорелово Витовского района.
По месту жительства пропавшего мужа прибыла следственно-оперативная группа Витовского отделение полиции.
Во время осмотра дома в саду под деревом полицейские нашли свежо перекопанную почву под которой находилось покрывало со следами темно бурого цвета. В него было уложено тело пропавшего мужчины с рубленой раной головы.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные к совершению преступления.
По данному факту следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по пункту 6 части 2 статьи 115 УК «Умышленное убийство», что наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.
Полиция просит граждан, обладающих какой-либо информацией об обстоятельствах дела сообщить по телефонам (0512) 44-68-58 или 102.
Напомним, что сегодня, 11 мая, на дороге М-05 «Киев-Одесса» на 284 км в направлении Киева произошло ДТП с участием автомобиля «Skoda Octavia» и грузовиком MAN — двое пассажиров легковушки погибли, двое в больнице.
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Вчера, 10 мая, полицейские Николаевской области, во время обыска дома, нашли закопанным труп пропавшего ранее 61-летнего мужчины.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
10 мая в Витовское отделение полиции поступило сообщение от жительницы Житомира о том, что уже несколько дней на связь не выходит ее 61-летний брат, который живет в селе Мешково-Погорелово Витовского района.
По месту жительства пропавшего мужа прибыла следственно-оперативная группа Витовского отделение полиции.
Во время осмотра дома в саду под деревом полицейские нашли свежо перекопанную почву под которой находилось покрывало со следами темно бурого цвета. В него было уложено тело пропавшего мужчины с рубленой раной головы.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные к совершению преступления.
По данному факту следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по пункту 6 части 2 статьи 115 УК «Умышленное убийство», что наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.
Полиция просит граждан, обладающих какой-либо информацией об обстоятельствах дела сообщить по телефонам (0512) 44-68-58 или 102.
Напомним, что сегодня, 11 мая, на дороге М-05 «Киев-Одесса» на 284 км в направлении Киева произошло ДТП с участием автомобиля «Skoda Octavia» и грузовиком MAN — двое пассажиров легковушки погибли, двое в больнице.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный