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Сегодня, 11 мая, на дороге М-05 «Киев-Одесса» на 284 км в направлении Киева произошло ДТП с участием автомобиля «Skoda Octavia» и грузовиком MAN — двое пассажиров легковушки погибли, двое в больнице.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
В результате столкновения авто два пассажира легковушки — жители Харьковской и Запорожской областей погибли на месте происшествия, 24-летнего водителя и еще одного пассажира с телесными повреждениями, также жителей Харьковщины, доставили в больницу. Водитель грузовика, 47-летний житель Львовской области, не пострадал.
На месте работали следователи Следственного управления, спасатели, медики и патрульные полицейские.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть».
Все обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются.
Полицейские обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах этого ДТП, или имеют записи с видеорегистраторов или другие полезные для следствия сведения сообщить в полицию.
Ранее сообщалось, что в Николаеве в результате ДТП пострадала беременная девушка.
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Сегодня, 11 мая, на дороге М-05 «Киев-Одесса» на 284 км в направлении Киева произошло ДТП с участием автомобиля «Skoda Octavia» и грузовиком MAN — двое пассажиров легковушки погибли, двое в больнице.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
В результате столкновения авто два пассажира легковушки — жители Харьковской и Запорожской областей погибли на месте происшествия, 24-летнего водителя и еще одного пассажира с телесными повреждениями, также жителей Харьковщины, доставили в больницу. Водитель грузовика, 47-летний житель Львовской области, не пострадал.
На месте работали следователи Следственного управления, спасатели, медики и патрульные полицейские.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть».
Все обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются.
Полицейские обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах этого ДТП, или имеют записи с видеорегистраторов или другие полезные для следствия сведения сообщить в полицию.
Ранее сообщалось, что в Николаеве в результате ДТП пострадала беременная девушка.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный