Сегодня, 11 мая, на дороге М-05 «Киев-Одесса» на 284 км в направлении Киева произошло ДТП с участием автомобиля «Skoda Octavia» и грузовиком MAN — двое пассажиров легковушки погибли, двое в больнице.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В результате столкновения авто два пассажира легковушки — жители Харьковской и Запорожской областей погибли на месте происшествия, 24-летнего водителя и еще одного пассажира с телесными повреждениями, также жителей Харьковщины, доставили в больницу. Водитель грузовика, 47-летний житель Львовской области, не пострадал.

На месте работали следователи Следственного управления, спасатели, медики и патрульные полицейские.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть».

Все обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются.

Полицейские обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах этого ДТП, или имеют записи с видеорегистраторов или другие полезные для следствия сведения сообщить в полицию.

Ранее сообщалось, что в Николаеве в результате ДТП пострадала беременная девушка.