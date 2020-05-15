Жителя Еланца суд приговорил к 8 годам тюрьмы с конфискацией имущества за ограбление 83-летней соседки, кроме того злоумышленник должен заплатить женщине 55 тысяч матреиального и морального ущерба.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Так, в ночь на 11 января 2018 года злоумышленник пробрался в дом своей 83-летней соседки, с угрозой применения физического насилия и использованием холодного оружия мужчина требовал, чтобы женщина отдала ему деньги, не найдя их, он обокрал соседку.

5 декабря 2018 года суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Злоумышленник подал аппеляцию и указанный приговор отменили, а уголовное производство направили на новое судебное рассмотрение.

— Во время нового судебного разбирательства в суде первой инстанции нападающий, кстати ранее уже судимый за разбой, свою вину не признал и пытался избежать уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления. Суд согласился с позицией прокурора и принял обвинительный приговор, которым злоумышленника признал виновным по части 3 статьи 187 и части 2 статьи 263 УК Украины и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также взыскал с нападающего в пользу потерпевшей моральный и материальный ущерб на общую сумму 55 тысяч гривен, - сказано в сообщении.

Напомним, в Николаеве Центральный суд вынес приговор 44-летнему мужчине, который убил 82-летнюю бабушку своей жены, мужчина проведет за решеткой 12 лет.