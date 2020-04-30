В Николаеве Центральный суд вынес приговор 44-летнему мужчине, который убил 82-летнюю бабушку своей жены, мужчина проведет за решеткой 12 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального суда.

В ходе судебного разбирательства установлено, что 3 мая 2017 года, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался с бабушкой жены, в ходе которой он толкнул 82-летнюю женщину и после того, как она упала избивал ее руками и ногами. После того, как она перестала оказывать физическое сопротивление, обвиняемый задушил женщину.

— От совокупности полученных травм женщина скончалась на месте преступления. В судебном заседании обвиняемый объяснял, что у него возникла ссора с указанной женщиной, в ходе которой он ее толкнул, в результате чего она упала. Он пытался поднять ее и положить на кровать, однако она несколько раз падала. Впоследствии он запаниковал и позвонил жене, чтобы она вызвала скорую помощь. Суд пришел к выводу, что мужчина виноват в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 115 УК Украины и постановил назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы, - сказано в сообщении пресс-службы.

В суде отмечают, что на основании части 1 статьи 71 УК Украины, путем частичного присоединения неотбытого наказания, назначенного приговором Центрального районного суда Николаева от 27 января 2016 года, за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения суд постановил назначить мужчине наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Напомним, в Вознесенском районе Николаевской области взяли под арест жителя села Трикратное, который до смерти избил своего соседа.