Первые симптомы коронавирусного заболевания у медработника Дарницкого дома-интерната для девушек появились еще на прошлой неделе, однако эту информацию не передали в Министерство социальной политики.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Facebook.

«Как выяснилось, первые симптомы заболевания у сотрудницы дома-интерната появились еще на прошлой неделе. Однако, эта информация не была доведена до Министерства социальной политики, которое по поручению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека осуществляет ежедневный мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в местах несвободы. Досадно констатировать, что такая ситуация может носить системный характер по всей территории Украины», — отметили у омбудсмена.

Так, сейчас в Дарницком доме-интернате находится более 160 воспитанников до 18 лет и подопечных до 35 лет.

«Директор заведения Елена Грибовская сообщила, что после того, как у младшей медицинской сестры (санитарки) ухудшилось состояние здоровья, медицинский персонал дома-интерната обратился к семейному врачу, с которым подопечные или их законные представители подписали декларацию об оказании медицинской помощи, о проведении тестирования в случае COVID-19», — отмечается в сообщении.

По результатам этого тестирования, лабораторно были подтверждены случаи COVID-19 среди подопечных — 53 человека, из числа работников — 25 человек, из которых 4 находятся в лечебных учреждениях.

По словам директора интерната, учреждение обеспечено индивидуальными масками, перчатками и средствами для дезинфекции на некоторое время. Но защитных костюмов, очков или щитков у персонала нет.

По распоряжению Госпродпотребслужбы в Киеве, в доме-интернате введен карантин на 14 дней. Прекращено посещение воспитанников и подопечных родственниками. Общение разрешается в телефонном режиме, а все работники интерната остаются работать в период карантина без выезда на дом.

Напомним, в Дарницком доме-интернате для девочек коронавирусное заболевание обнаружили у 81 человека.

Ранее сообщалось, что полиция Киева возбудила уголовное дело из-за вспышки коронавирусного заболевания в Дарницком доме-интернате для девочек.